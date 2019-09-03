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Sanidad alerta de que las Cápsulas Termómetro PTD-100 no están autorizadas como producto sanitario

Este dispositivo se utiliza conectado a un 'smartphone' para medir la temperatura corporal. La Aemps ha avisado de que no dispone del permiso necesario de Unión Europea.

FACUA.org
España-03/09/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha alertado de que las Cápsulas Termómetro PTD-100 para smartphones no tienen el marcado CE como producto sanitario, es decir, carecen de la autorización

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