Sanidad alerta de que los tatuajes de henna negra pueden producir reacciones alérgicas graves
Este producto se obtiene añadiendo a la natural otros colorantes como la p-fenilendiamina o PPD, que está prohibida para su uso directo sobre la piel.
Europa Press
España-11/06/2015
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, alerta del riesgo de usar tatuajes temporales con henna negra ya que pueden provocar reacciones alérgicas cutáneas graves y sensibilización permanente que, en alg