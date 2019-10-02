Sanidad ordena retirar 16 medicamentos con ranitidina al detectar un posible carcinógeno
La Aemps informó en septiembre del inicio de una revisión, a nivel europeo, de estos medicamentos. La orden de retirada afecta a todos los lotes.
Europa Press
España-02/10/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada de todos los lotes de medicamentos que contienen ranitidina, correspondientes a 16 laboratorios, tras detectarse la presencia de nitrosaminas.
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