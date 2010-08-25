Sanidad presenta una base de datos de acceso público para conocer la composición de los alimentos.
Los usuarios podrán identificar fuentes de nutrientes específicos, efectuar análisis de dietas individuales, diseñar dietas especiales para pacientes, proporcionar información a pacientes y analizar recetas y menús por su composición
FACUA.org
España-25/08/2010
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A partir de hoy los ciudadanos podrán consultar la composición de más de 500 alimentos, entre los más consumidos por los españoles, gracias a una nueva aplicación que permitirá acceder a la Base de Datos Española de Composición de Ali