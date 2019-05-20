Sanidad restringe el uso del fármaco tofacitinib a mayores de 50 años por riesgo de embolia pulmonar
Está indicado para el tratamiento de la artitris y la colitis ulcerosa. Los pacientes que tengan una dosis de 10 miligramos del medicamento dos veces al día deben cambiar a otra alternativa terapéutica.
FACUA.org
España-20/05/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha recomendado restringir el uso de tofacitinib a personas mayores de 50 años por riesgo de embolia pulmonar. El medicamento se utiliza para el tratamiento de la artitris y la colitis ulcerosa.
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