Sanidad retira varios lotes del antihistamínico Variargil
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado su retirada tras los resultados obtenidos en estudios que advierten del aumento en la concentración del principio activo.
Europa Press
España-04/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada varios lotes de Variargil, 1 frasco de 30 mililitros, por un aumento en la concentración de principio activo detectada en es