Más noticias

Sanidad retira varios lotes del antihistamínico Variargil

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado su retirada tras los resultados obtenidos en estudios que advierten del aumento en la concentración del principio activo.

Europa Press
España-04/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada varios lotes de Variargil, 1 frasco de 30 mililitros, por un aumento en la concentración de principio activo detectada en es

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos