Seis detenidos por estafar a cientos de personas con falsas inversiones en Dubai
Consumaron los presuntos delitos en Madrid, Sevilla, Huelva y Salamanca por valor de 150.000 euros.
FACUA.org
Huelva-29/07/2010
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La Policía Nacional de Huelva ha detenido a seis personas acusadas de asociación ilícita para delinquir mediante la organización de un «chiringuito financiero» destinado a estafar a cientos de personas con falsas inversiones en Dubai y de cometer numerosas estaf