Nuestras accionesGrabaron un vídeo que se hizo viral

Seis meses de cárcel para los hombres que llamaron "golfas" y "guarras" a las manifestantes del 8M

La instrucción de la causa se inició a raíz de la denuncia presentada por el directivo de FACUA Sevilla Alejandro García López.

FACUA.org
Sevilla-18/09/2019
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Los tres hombres que el 8 de marzo de 2018 se presentaron en la Plaza Nueva de Sevilla para insultar a las mujeres que se manifestaban contra el machismo han sido condenados a seis meses de cárcel y una multa de 1.080 euros. Son los autores de un vídeo, que se hizo viral, dond

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