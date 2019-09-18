Seis meses de cárcel para los hombres que llamaron "golfas" y "guarras" a las manifestantes del 8M
La instrucción de la causa se inició a raíz de la denuncia presentada por el directivo de FACUA Sevilla Alejandro García López.
FACUA.org
Sevilla-18/09/2019
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Cabecera de la manifestación del 8 de marzo de 2017 en la Plaza Nueva de Sevilla. | Imagen: Antonio Pizarro/Diario de Sevilla.
Los tres hombres que el 8 de marzo de 2018 se presentaron en la Plaza Nueva de Sevilla para insultar a las mujeres que se manifestaban contra el machismo han sido condenados a seis meses de cárcel y una multa de 1.080 euros. Son los autores de un vídeo, que se hizo viral, dond