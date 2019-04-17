Si tienes una llamada perdida desde un prefijo 225, 233, 234, 355 o 387, no la devuelvas: es un fraude
Los timadores llaman desde líneas de tarificación adicional de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Albania y Bosnia.
FACUA.org
España-17/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fraude telefónico que inflará la factura de los usuarios si responden a llamadas perdidas realizadas desde números que comienzan por 225, 233, 234, 355 o 387. Se trata de prefijos de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Albania y B