Taxis y VTC: conoce las diferencias y tus derechos como usuario de estos transportes
FACUA Sevilla responde a las dudas más comunes de los consumidores tras el surgimiento de nuevas formas de desplazamiento en las ciudades.
FACUA.org
Sevilla-19/09/2018
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Desde hace poco tiempo han surgido nuevas formas de transporte que compiten con las ya existentes, como los servicios VTC. Estos nuevos vehículos con chófer cada vez son más frecuentes y su uso y los derechos que se tienen al hacerlo genera preguntas entre los usuarios. FACUA