Tedi retira del mercado conjuntos de bisutería tras detectarse en unas de las piezas elevados niveles de plomo, perjudicial para la salud
Los productos afectados son el set de joyería de tres piezas en rosa y amarillo, con número de artículo 7807700176 y 8235400176, y han estado a la venta en las tiendas entre el 19 de julio de 2024 y el 21 de octubre de 2026.
FACUA.org
España-09/11/2026
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La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado conjuntos de bisutería por haberse detectado elevados niveles de plomo en la soldadura del anillo del set que pueden ser perjudiciales para la sa