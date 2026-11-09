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La Justicia confirma la multa de 10.000 euros impuesta a Butik Telco tras la denuncia de FACUA por no tener un teléfono de atención gratuito

La sentencia avala la sanción del Ministerio de Consumo a la empresa, creada por The Phone House, por no facilitar un número gratuito a los usuarios que buscaban contratar servicios de luz y gas.

FACUA.org
España-09/11/2026
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una multa de 10.000 euros impuesta por el Ministerio de Consumo a la comercializadora de servicios de telecomunicaciones y energía Butik Telco tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción p

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