Suspendida la ruta de autobús entre Mérida y Sevilla: FACUA reclama una solución urgente para recuperar el servicio
La empresa que tenía la concesión ha comunicado que, "debido a causas logísticas imprevistas", sus servicios permanecerán temporalmente suspendidos hasta nuevo aviso.
FACUA.org
Extremadura-12/05/2026
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido tanto al Ministerio de Transportes como a los gobiernos autonómicos de Andalucía y Extremadura para exigirles una solución urgente para recuperar cuanto antes el servicio de la línea de autobús que conecta Mérida con Sevilla.
LEDA, Líneas Ex