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Suspendida la ruta de autobús entre Mérida y Sevilla: FACUA reclama una solución urgente para recuperar el servicio

La empresa que tenía la concesión ha comunicado que, "debido a causas logísticas imprevistas", sus servicios permanecerán temporalmente suspendidos hasta nuevo aviso.

FACUA.org
Extremadura-12/05/2026

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido tanto al Ministerio de Transportes como a los gobiernos autonómicos de Andalucía y Extremadura para exigirles una solución urgente para recuperar cuanto antes el servicio de la línea de autobús que conecta Mérida con Sevilla.

LEDA, Líneas Ex

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