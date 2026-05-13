FACUA acusa a Bruselas de plegarse al lobby de las eléctricas en su intención de que España elimine la tarifa semirregulada PVPC
La asociación advierte de que esto expulsaría a millones de usuarios al mercado libre, desprotegiéndolos ante las subidas de precio que terminarían aplicando las empresas energéticas.
FACUA.org
España-13/05/2026
FACUA-Consumidores en Acción rechaza la propuesta de la Comisión Europea de que España elimine la tarifa semirregulada de luz PVPC, dejándola únicamente para los consumidores determinados como vulnerables.
La asociación acusa a Bruselas de plegarse al lobby de las eléctricas, las única