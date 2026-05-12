FACUA Córdoba celebra su 38ª Asamblea General de Socios
Los socios aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2025, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.
FACUA.org
Córdoba-12/05/2026
FACUA Córdoba ha celebrado este 11 de mayo su 38 Asamblea General de Socios. El acto, que comenzó a las 16.30 horas, tuvo lugar en la sede de la Federación Fepamic.
En la asamblea, los asociados aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2025, así como