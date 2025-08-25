Teléfono 092 Policía Local: FACUA reclama una modificación del Plan Nacional de Numeración para habilitarlo como número gratuito
La asociación considera incomprensible que la administración pública emplee números de teléfono que supongan un coste para el ciudadano para la atención de servicios de carácter básico.
FACUA.org
España-25/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito a la Secretaria General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, donde reclama una modificación del Plan Nacional de Nume