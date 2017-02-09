'The Sun' inventa que España está "acumulando en secreto" lechugas para boicotear al Reino Unido
El desabastecimiento de este producto en varios países obedece en realidad a la ola de frío de enero que afectó las producciones de Almería, Granada y Murcia, las más importantes a nivel nacional.
FACUA.org
Internacional-09/02/2017
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El diario sensacionalista británico The Sun ha acusado a España de agravar la falta de lechugas en el Reino Unido, debido a la cual algunos de sus comercios y grandes superficies se han visto obligados a tener que racionar la cantidad de esta verdura que van pon