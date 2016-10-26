Toyota llamará a revisión a más de 80.000 vehículos en España por un defecto en los airbags
La marca Takata, encargada de suministrar los aparatos de seguridad, emplea una sustancia química que se degrada con el calor y la humedad. El fabricante de coches reemplazará los sistemas de forma gratuita.
FACUA.org
España-26/10/2016
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Toyota ha anunciado que llamará a revisión a 5,8 millones de vehículos en todo el mundo, unos 80.000 en España, por un posible fallo en el inflado de sus airbags delanteros, según ha explicado la firma japonesa en un comunicado.