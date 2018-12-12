Tras el fraude de los jamones ibéricos caducados, imputan a la cúpula de la mayor distribuidora de España
La jueza cita a declarar a los máximos responsables de Comapa, el presidente, Blai Pares Dasch, y el consejero delegado, Jaime Álvarez Fra, para el 21 de diciembre y el 23 de enero de 2019, respectivamente.
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España-12/12/2018
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Fregenal de la Sierra (Badajoz) ha imputado a la cúpula de la mayor distribuidora de jamón y embutidos ibéricos y blancos de España (Comapa). En los próximos días, comparecerán an