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Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Naturgy por ocultar información al ofertar sus tarifas

La empresa comunicaba a los usuarios que si se cambiaban de la tarifa de gas regulada TUR a una de mercado libre conseguirían ahorrar en su factura, cuando realmente los precios de la última eran más caros.

FACUA.org
España-14/08/2018
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Tras la denuncia interpuesta por FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Catalana del Consumo ha abierto un expediente sancionador contra Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) por ofertar a los usuarios tarifas del mercado libre ocultándoles que resultan más caras que las tarif

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