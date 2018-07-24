Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a una web que incitaba a llamar al 11836 para la ITV
La asociación ha constatado que la empresa Delimax Concept SL, con sede social en Barcelona, ha retirado este número de la página itv.com.es tras su escrito.
FACUA.org
España-24/07/2018
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Catalana del Consumo ha abierto expediente sancionador a la empresa Delimax Concept SL, que incitaba a los usuarios a través de su página web (itv.com.es) a llamar al número 11836, un teléfono