Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Volotea por usar un 807 en atención al cliente
El Servicio de Consumo del Principado de Asturias afirma que el uso de un número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente de esta aerolínea vulnera la normativa que lo prohíbe.
FACUA.org
España-01/08/2018
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