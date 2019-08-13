Tras la denuncia de FACUA Castilla y León, multa de 600 euros al Ayuntamiento de Brahojos por un vertido
La Confederación Hidrográfica del Duero ha sancionado al consistorio por "una infracción administrativa leve" al derramar aguas residuales debido a la rotura de un colector de la red de saneamiento municipal.
FACUA.org
Castilla y León-13/08/2019
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La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha sancionado con 600 euros al Ayuntamiento de Brahojos de Medina (Valladolid) por un vertido no autorizado de 88 metros cúbicos de aguas residuales tras la denuncia de FACUA Castilla y León.
La CHD considera que el