Tras la reclamación de FACUA, el Gobierno de La Rioja rectifica: el parking del San Pedro no será de pago
La Consejería de Salud comunica a la asociación que mantendrá finalmente el aparcamiento del hospital de Logroño gratuito para pacientes y usuarios.
FACUA.org
La Rioja-03/01/2017
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El Gobierno de La Rioja ha notificado a FACUA-Consumidores en Acción que finalmente ha dado marcha atrás en su propósito de empezar a cobrar a los pacientes y usuarios del Hospital San Pedro de Logroño que estacionen en su aparcamiento, que hasta ahora viene siendo gra