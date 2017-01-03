Nuestras accionesAnunció que empezaría a cobrar a los vehículos

Tras la reclamación de FACUA, el Gobierno de La Rioja rectifica: el parking del San Pedro no será de pago

La Consejería de Salud comunica a la asociación que mantendrá finalmente el aparcamiento del hospital de Logroño gratuito para pacientes y usuarios.

FACUA.org
La Rioja-03/01/2017
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El Gobierno de La Rioja ha notificado a FACUA-Consumidores en Acción que finalmente ha dado marcha atrás en su propósito de empezar a cobrar a los pacientes y usuarios del Hospital San Pedro de Logroño que estacionen en su aparcamiento, que hasta ahora viene siendo gra

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