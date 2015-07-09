Tres detenidos en Casar de Cáceres por fraude alimentario y 3.000 kilos de queso destruidos
La Guardia Civil imputa a otras cinco personas en varias provincias por delitos contra el mercado y los consumidores y por estafa.
FACUA.org
España-09/07/2015
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Se han intervenido 25.300 etiquetas de diferentes variedades de quesos, pertenecientes a 12 marcas comerciales y utensilios y maquinaria para el etiquetaje, tratamientos y embalaje de quesos. | Imagen: Guardia Civil.
La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Casar de Cáceres (Cáceres) por los delitos de estafa y otro relativo contra el mercado y a los consumidores, en una operación que además se ha saldado con otros cinco imputados de varias provincias y la destrucción