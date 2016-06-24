Tres detenidos por estafa al modificar los cuentakilómetros de 120 coches de segunda mano
Rebajaron unos 14 millones de kilómetros de vehículos que luego vendían, obteniendo así unos beneficios de 200.000 euros. Afectados en Murcia, Alicante, Valencia, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Madrid y Cádiz.
Europa Press
España-24/06/2016
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a la manipulación ilícita de centralitas de automóviles para reducir el número de kilómetros recorridos en vehículos de ocasión y así obtener un mayor beneficio en su venta.