Turquía multa con más de 250.000 euros a Facebook por violar la ley de protección de datos
La Junta para la Protección de Datos Personales (KVKK) ha comunicado que esta violación por parte de la multinacional afecta a unos 300.000 usuarios.
Europa Press
Internacional-04/10/2019
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Las autoridades de Turquía han impuesto una multa a Facebook de 1,6 millones de liras (256.300 euros) por violar la ley de protección de datos afectando a 300.000 personas, según ha dicho la Junta para la Protección de Datos Personales (KVKK).
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