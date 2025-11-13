Nuestras acciones

Twitter, multada con cinco millones de euros por la CNMV por publicidad fraudulenta de criptomonedas que suplanta a famosos

FACUA lleva meses denunciando ante el organismo supervisor usurpaciones de identidad de personajes públicos como David Broncano o Belén Esteban por parte de diferentes empresas.

FACUA.org
España-13/11/2025

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado con cinco millones de euros a Twitter (la actual X) por una infracción continuada calificada de muy grave al incumplir sus deberes de colaboración en relación con anuncios de chiringuitos financieros y publicidad fraudulenta de cripto

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos