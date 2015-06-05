Un 18% de las tiendas online de electrónica europeas no informan bien sobre las garantías del consumidor
Las autoridades europeas de protección al consumidor llevan a cabo una acción correctiva sobre 437 webs de venta de este tipo de productos.
FACUA.org
Internacional-05/06/2015
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Un 18% de las webs dedicadas a venta de productos electrónico en la Unión Europea aún no informan lo suficiente sobre las garantías del usuario. Es el resultado de una acción correctiva de las autoridades de protección al consumidor de 26 países eu