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Un falso anuncio de PayPal en Facebook ofrece 20 euros para acceder a las contraseñas de los usuarios

Redirige a una web que ya ha sido clasificada como phishing por varios navegadores.

FACUA.org
España-02/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que un falso anuncio de PayPal que se está difundiendo a través de Facebook ofrece 20 euros como reclamo para intentar hacerse con las contraseñas de los usuarios de la plataforma de pago.

El anuncio simula proceder de una

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