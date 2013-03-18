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Un juez de Mataró anula el canje de deuda subordinada de Caixa Laietana por acciones de Bankia

La sentencia obliga a Bankia a devolver a la mujer los 33.000 euros que invirtió más los intereses correspondientes.

FACUA.org
Cataluña-18/03/2013
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El Juzgado de Primera Instancia 2 de Mataró ha declarado nulo un contrato de compra de obligaciones subordinadas de Caixa Laietana y su posterior canje por acciones de Bankia porque en ambos casos la mujer que firmó las operaciones no recibió información adecuada sobre

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