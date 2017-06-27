Un Juzgado dice que el Ayuntamiento debe demostrar el incremento del valor de la finca para la plusvalía
La sentencia del juzgado de León aclara que no podrá hacerlo remitiéndose simplemente a los valores catastrales ya que la fórmula de cálculo ha sido declarada inconstitucional.
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Castilla y León-27/06/2017
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Vista de la ciudad de León al atardecer. | Imagen: flickr.com/photos/javierdiazb (CC BY-NC-ND 2.0)
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha dictado la primera sentencia en esta provincia sobre el impuesto de plusvalía municipal que sigue el criterio del Tribunal Constitucional, según informa el CGPJ.
La resolución da la raz&oacut