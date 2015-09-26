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Un millar de usuarios se unen a la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen en sus primeras 24 horas

Mientras la empresa sigue sin detallar cuáles son los modelos afectados, están bajo sospecha todos los diésel de Volkswagen, Audi, Skoda y Seat con motores EA 189 fabricados entre 2008 y 2015.

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España-26/09/2015
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En sólo 24 horas desde su creación, cerca de un millar de usuarios de toda España se han unido a la plataforma nacional de afectados por el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen puesta en marcha por FACUA-Consumidores en Acción.

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