Un sobrecalentamiento en varios modelos de ThinkPad obliga a Lenovo a cambiar miles de baterías
La compañía ha confirmado la sustitución de las piezas defectuosas que afectarían a los ordenadores portátiles T410, T420, T510, W510, X100E, X120E, X200, X201, X201s Series , Edge 11, Edge 13 y Edge 14 Series.
FACUA.org
España-31/03/2014
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Lenovo ha identificado un problema de sobrecalentamiento en varios modelos de baterías utilizadas por sus ordenadores portátiles ThinkPad. La compañía ha anunciado los modelos de baterías afectadas y ha confirmado un plan de sustitución.
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