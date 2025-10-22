Una cordobesa a la que le detectaron bultos en el pecho lleva casi dos años sin ser citada pese a que le recomendaron revisiones semestrales
La afectada se ha unido a la plataforma de afectadas creada por FACUA por la negligencia del Servicio Andaluz de Salud en la gestión de las mamografías para denunciar que, 22 meses después, sigue sin recibir ninguna comunicación.
FACUA.org
Andalucía-22/10/2025
Veintidós meses sin noticias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Una usuaria de Córdoba se ha unido a la plataforma de afectadas creada por FACUA por la negligencia del SAS en la gestión de las mamografías para denunciar que lleva casi dos años sin se