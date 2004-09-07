Una encuesta revela que FACUA es la asociación de consumidores más conocida por los sevillanos
El 68,8% de los ciudadanos dice conocerlas pero sólo uno de cada cuatro sabe que son organizaciones no gubernamentales.
FACUA.org
Sevilla-07/09/2004
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FACUA es la asociación de consumidores más conocida por los sevillanos, según ha puesto de manifiesto una encuesta encargada por la entidad sobre el nivel de conocimiento y la valoración que tienen los ciudadanos de estas organizaciones, que ha sido publicada en el &ua