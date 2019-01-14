Una juez avala que una guardería municipal deniegue la matriculación a un niño sin vacunar
El juzgado inadmite así el recurso que presentó la familia contra el ayuntamiento en el que afirmaba que la decisión vulneraba su derecho a la libertad ideológica.
Europa Press
Cataluña-14/01/2019
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El Juzgado de lo contencioso administrativo 16 de Barcelona ha avalado que un ayuntamiento de la comarca del Maresme (Barcelona) deniegue la solicitud de tramitación de la inscripción en una guardería municipal de un niño que no estaba vacunado, tras inadmitir el recur