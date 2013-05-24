Opinión

Una operadora de Ono acaba asumiendo que su oferta de móvil gratis "es un timo" #publiengaños

Es un regalo envenenado que se limita a sólo 100 minutos al mes. Una trampa para después aplicar una de las tarifas más caras del mercado: 22 céntimos por minuto.

FACUA.org
España-24/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Una operadora de Ono acaba asumiendo en una llamada que su oferta de móvil gratis «es un timo» si el usuario consume más de 100 minutos.

Nuestro socio nº 8.826 y portavoz, Rub&eac

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos