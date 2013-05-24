Una operadora de Ono acaba asumiendo que su oferta de móvil gratis "es un timo" #publiengaños
Es un regalo envenenado que se limita a sólo 100 minutos al mes. Una trampa para después aplicar una de las tarifas más caras del mercado: 22 céntimos por minuto.
FACUA.org
España-24/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Lo que me vendían como gratis en la publicidad al final es quizás la tarifa de móvil más cara del mercado, dice Rubén Sánchez a la operadora de Ono.
Una operadora de Ono acaba asumiendo en una llamada que su oferta de móvil gratis «es un timo» si el usuario consume más de 100 minutos.
Nuestro socio nº 8.826 y portavoz, Rub&eac