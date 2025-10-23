Una sevillana ha sufrido una mastectomía porque no fue informada de los resultados dudosos de su mamografía hasta dos años después
La afectada se ha unido a la plataforma de afectadas creada por FACUA. El equipo jurídico de la asociación está trabajando en una reclamación económica al Servicio Andaluz de Salud por responsabilidad patrimonial.
Sevilla-23/10/2025
Una sevillana con cáncer de mama no fue informada de los resultados dudosos de su mamografía hasta dos años después, una grave negligencia que ha derivado en un mastectomía. Es una de las cerca de 80 mujeres que se han unido ya a la plataforma de afectadas