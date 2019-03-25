Una web que usa el logo de la Comisión Europea cobra 59 euros por renovar la tarjeta sanitaria
FACUA ha denunciado las irregularidades ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid.
FACUA.org
España-25/03/2019
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