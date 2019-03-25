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Una web que usa el logo de la Comisión Europea cobra 59 euros por renovar la tarjeta sanitaria

FACUA ha denunciado las irregularidades ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid.

FACUA.org
España-25/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una web que usa el logotipo de la Comisión Europea y cobra 59 euros por gestionar la renovación de la tarjeta sanitaria. Además del logo, la página usa colores -azul y amarillo- y botones similares a los empleados en la p&a

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