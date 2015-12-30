Uno de cada tres juguetes tiene precios idénticos en las seis grandes superficies encuestadas por FACUA
La asociación ha realizado un estudio comparativo entre Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Hipercor y Toys'R'Us.
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España-30/12/2015
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Uno de cada tres juguetes tiene precios idénticos en las seis grandes superficies encuestadas por FACUA-Consumidores en Acción. La asociación ha realizado un estudio comparativo sobre los precios de 151 juguetes, en el que ha detectado una muy escasa competencia entre los pri