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Unos 13.000 bebés chinos han sido hospitalizados por consumir leche adulterada

Además de los cuatro fallecidos, en unos 104 casos los bebés mostraron síntomas graves.

FACUA.org
Asia y Oceanía-21/09/2008
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Unos 13.000 bebés han sido ingresados en los hospitales chinos tras tomar leche en polvo adulterada, según ha informado el Ministerio chino de Salud. El número total de bebés admitidos en los hospitales tras beber la leche envenenada es hasta ahora de 12.892, ha indica

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