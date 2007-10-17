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Unos 6,8 millones de andaluces ya pueden pedir cita a su médico de familia o pediatra a través de SMS

Los usuarios podrán seleccionar, enviando un mensaje al teléfono 600 123 400, el día de la semana que prefieren ir a consulta.

FACUA.org
Andalucía-17/10/2007
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Unos 6,8 millones de andaluces, el 89 por ciento de la población, pueden desde hoy solicitar día y hora con su médico de familia o pediatra enviando un mensaje de texto desde su teléfono móvil, una nueva iniciativa que está operativa, por el momento, en 5

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