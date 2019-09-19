Varias entidades han vendido los créditos de iDental para puentear la prohibición judicial de reclamarlos
De la Mata ha dictado un nuevo auto para ordenar el cese de estas prácticas. Si siguen produciéndose, FACUA pedirá al juzgado que actúe ante hechos que podrían ser constitutivos de delito de desobediencia.
FACUA.org
España-19/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta a los afectados por el cierre de las clínicas iDental de que varias financieras han vendido los créditos que tenían suscritos para financiar sus tratamientos, con lo que otras entidades han puenteado así la orden judicial de n