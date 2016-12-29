Más noticiasTampoco fue sometida a ningún estudio previo

Vitaldent deberá indemnizar con 40.000 euros a una paciente por los daños sufridos durante su tratamiento

Una sentencia considera probado que hubo negligencia por parte de la clínica odontológica en la atención que ofreció a la afectada, a la que tuvieron que recolocar en otro centro los implantes que recibió.

FACUA.org
España-29/12/2016
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Un juez ha condenado a Vitaldent indemnizar con 40.773 euros a una paciente por los graves daños y perjuicios que le ocasionaron los especialistas de una de sus clínicas al colocarle varios implantes.

La sentencia, emitida por el Juzgado de Primera Instancia 2 de Jerez de la

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