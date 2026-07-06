Vito Quiles pone su nuevo seudomedio a nombre de una sociedad que no existe y vulnera las leyes de servicios digitales y protección de datos
El agitador ultra pide donaciones para Combativos SL, que no está dada de alta en el Registro Mercantil, pero el dinero en realidad va a parar a la cuenta bancaria de Quiles. Su web también oculta el NIF y el domicilio de su propietario.
FACUA.org
España-06/07/2026
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El agitador de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles ha puesto su nuevo seudomedio a nombre de una sociedad que no existe. Combativos.com pide donaciones que supuestamente van destinadas a Combativos SL para la «producción de contenido li