Nuestras acciones4 de cada 10 usuarios que piden la baja siguen recibiendo facturas

Vodafone es la compañía de móvil peor valorada por sus clientes, según la última encuesta de FACUA

El 98% de los usuarios considera que las autoridades protegen poco o nada sus derechos frente a los abusos y fraudes del sector.

FACUA.org
España-13/12/2012
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Vodafone es el operador móvil peor valorado por sus clientes. Es una de las conclusiones de la 6ª Encuesta a los usuarios sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles realizada por FACUA-Consumidores en Acción (

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