Vodafone es la compañía de móvil peor valorada por sus clientes, según la última encuesta de FACUA
El 98% de los usuarios considera que las autoridades protegen poco o nada sus derechos frente a los abusos y fraudes del sector.
FACUA.org
España-13/12/2012
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Vodafone es el operador móvil peor valorado por sus clientes. Es una de las conclusiones de la 6ª Encuesta a los usuarios sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles realizada por FACUA-Consumidores en Acción (