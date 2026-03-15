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Vodafone, Ryanair, CaixaBank y Endesa, nominadas en la 16ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año

Los consumidores pueden votar a partir de este 15 de marzo con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

FACUA.org
España-15/03/2026

Vodafone, Ryanair, CaixaBank y Endesa son las cuatro nominadas en la decimosexta edición de los premios a La Peor Empresa del Año, que FACUA-Consumidores en Acción viene organizando desde 2010. Unas nominaciones que este año copan las mismas compañías que protagonizaron la edición anterior.

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