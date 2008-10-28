Wal-Mart retira de sus estanterías en China una marca de huevos en la que se ha detectado melamina
Hong Kong realizará controles para evaluar la presencia del tóxico en distintos productos chinos ante su posible su uso en piensos para animales.
FACUA.org
Asia y Oceanía-28/10/2008
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La cadena estadounidense Wal-Mart anunció hoy que ha retirado de sus establecimientos en China la marca de huevos en las que las autoridades sanitarias de Hong Kong habían detectado un alto contenido de melamina.
Los controles, en los que de momento dieron positivo los huevo