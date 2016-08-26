Whatsapp anuncia que compartirá los datos de los usuarios con Facebook
La aplicación de mensajería, adquirida por la red social en 2014, cambia su política de privacidad.
FACUA.org
España-26/08/2016
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Ante el cambio de condiciones, los usuarios pueden negarse a que sus datos puedan usarse para "mejorar experiencias respecto a anuncios y productos". | Imagen: FACUA/Lydia López.
La aplicación de mensajería Whatsapp ha anunciado que va a comenzar a compartir los datos de los usuarios con Facebook y otras empresas del grupo. Esta aplicación, que fue adquirida en 2014 por la red social, ha comenzado a avisar a sus clientes del cambio en sus térmi