Más noticias"Práctica típica entre compañías adquiridas por otras"

Whatsapp anuncia que compartirá los datos de los usuarios con Facebook

La aplicación de mensajería, adquirida por la red social en 2014, cambia su política de privacidad.

FACUA.org
España-26/08/2016
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La aplicación de mensajería Whatsapp ha anunciado que va a comenzar a compartir los datos de los usuarios con Facebook y otras empresas del grupo. Esta aplicación, que fue adquirida en 2014 por la red social, ha comenzado a avisar a sus clientes del cambio en sus térmi

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